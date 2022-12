Représentant Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Dr Facinet CONTE, Secrétaire Général a pris part à la remise officielle des équipements de laboratoire, ce samedi, 17 décembre 2022 à l’Institut Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme (ISAU).

L’objectif de cette cérémonie était de procéder à la remise d’équipements et l’inauguration du laboratoire d’études et de recherches urbaines.

Dans son discours, Prof. Sine DIAKITE, Directeur Général de l’ISAU, a affirmé que « notre école, l’Institut Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme (ISAU), a des missions dont la principale est d’être l’usine de fabrication du capital humain en spécialistes (architectes, urbanistes etc…), en vue de la résolution des épineux problèmes auxquels notre pays est confronté dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du design, de la construction et de la prestation à la communauté.

Nous réussissons élogieusement cette mission conformément à la nouvelle vision de son excellence Madame la Ministre Dre Diaka SIDIBE et de son équipe ‘’c’est-à-dire l’adéquation de la formation aux besoins du marché ‘’ avec l’un, des meilleurs taux d’insertion socio-professionnel en République de Guinée ».

Pour sa part, Colonel Ibrahima Sorry BANGOURA, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Président de cette cérémonie, a réaffirmé aux étudiants de l’ISAU que le Gouvernement du Colonel Mamadi DOUMBOUYA, s’est lancé dans une politique d’urbanisation, de construction et ce programme est de cœur avec les préoccupations du Gouvernement.

Prenant la parole, Dr Facinet CONTE, Secrétaire Général du MESRSI, remercie au nom de Madame la Ministre tous les donateurs de ces équipements, les partenaires techniques et financiers qui ne cessent d’accompagner le MESRSI dans la formation qualifiante des étudiants en leur dotant d’instruments et d’outils efficaces pour leur permettre d’assurer de meilleures qualités de formations pour les étudiants.

Pour rappel, doter les IES d’appui technique est une illustration qui s’inscrit en droite ligne à l’esprit des journées de concertation que le MESRSI a organisé en janvier avec le monde professionnel sur la cartographie des filières et programmes de formation sur la question du marché de l’emploi des diplômés.

A noter que de nombreux cadres du système éducatif guinéen, et des partenaires techniques et financiers ont également pris part à cette cérémonie de remise d’équipements.

