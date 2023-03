Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, s’est rendu ce mercredi 1er mars à l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré pour accueillir ses compatriotes guinéens venant de la Tunisie. Le Chef de l’Etat a tenu à faire lui-même le déplacement pour leur témoigner de vive voix que les autorités suivent de près leur situation depuis les déclarations tenues au plus haut sommet de l’Etat tunisien.

Les Guinéens, bien que fatigués étaient toujours tous fiers de leur arrivée et la présence à l’aéroport de leurs dirigeants leur a mis du baume au cœur et leur a fait oublier le traumatisme lié aux convulsions de ces derniers jours en Tunisie.

Le Président de la Transition était en effet en compagnie du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Bernard Goumou, du ministre Secrétaire Général, le Colonel Amara Camara, et du Ministre Directeur de Cabinet, Djiba Diakité ainsi que plusieurs autres membres de l’équipe gouvernementale et du chef d’état-major général des Armées. Ce déplacement de haut niveau de l’appareil d’Etat guinéen n’a pas manqué de donner la mesure de l’importance que les plus hautes autorités accordent à la situation de nos compatriotes à l’Extérieur.