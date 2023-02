Lors de son récent séjour, dans la Région Administrative de Faranah, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile 𝐆𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎 a promis à la population de Faranah un camion incendie pour la protection de la population et de leurs biens. En clair, chose promise, chose due.

Pour clore son intervention, le Directeur Général de la Protection Civile a rassuré que ce moyen sera utilisé à bon escient, pour assurer la protection de la population de Faranah contre les risques d’incendie, les accidents de la circulation et tous autres sinistres et de catastrophes.

Prenant la parole, le Directeur Général de la Protection Civile, Colonel 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 a tout d’abord, saisi l’opportunité pour exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile qui a bien voulu honorer la Protection Civile Guinéenne. Poursuivant son allocution, il a déclaré que : « l’acte que vient de poser le Ministre 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎 à travers le don de ce camion-incendie est d’une valeur inestimable, cela prouve sa volonté de renforcer les capacités opérationnelles de la Protection Civile de notre pays ».

Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Bachir DIALLO a, quant à lui remercié son Excellence, le Colonel 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐲 𝐃𝐎𝐔𝐌𝐁𝐎𝐔𝐘𝐀 et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 𝐃𝐫 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐆𝐎𝐔𝐌𝐎𝐔, pour l’intérêt tout particulier qu’ils portent à l’amélioration des conditions de travail et aux renforcements des capacités opérationnelles de la Police et de la Protection Civile. Pour terminer, Monsieur le Ministre Bachir DIALLO a annoncé , qu’à l’initiative du Chef de l’État, ils sont sur le point de finaliser un contrat permettant de doter le Grand Conakry et les sept (07) Régions Administratives en casernes de Pompiers, entièrement équipés en moyens modernes.