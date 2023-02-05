Quelque temps après la prise du pouvoir par la junte militaire, les derniers samedis de chaque mois ont été consacrés à l’assainissement de la ville de Conakry. Ces derniers temps, ces certains observateurs pensent que l’engouement qu’a connu cette initiative au début n’est plus le même.
Toujours opposé à la junte militaire, Sékou Koundouno, un des responsables du Front national pour la Défense de la Constitution –FNDC a fait une sortie pour brocarder la junte par la rapport à la gestion de cette initiative.
« 𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗱’𝗮𝘀𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽é𝗿𝗶𝗼𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝗮̂𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗸𝗿𝘆 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗲́ 𝗮𝘂𝘅 𝗽𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́𝗲. 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗹 𝗻’𝘆 𝗮 𝗲𝘂 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻 𝗲𝗻𝗴𝗼𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗶𝗹 𝗻 𝘆 𝗮 𝗲𝘂 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗱𝗵𝗲́𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺é𝗱𝗶𝗲.
𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀, 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘂𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻é𝗯𝘂𝗹𝗲𝘂𝘀𝗲 𝗖𝗡𝗥𝗗 , 𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗲𝘂𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽é𝗿𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗸𝗿𝘆 𝗮𝘀𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺é𝗱𝗶𝗲 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝘀𝗲𝗿𝘁. 𝗔𝘂𝗰𝘂𝗻 𝗽𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗻’𝗮 𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗮̀ 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺é𝗱𝗶𝗲. 𝗗𝗲 𝘃𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝘂𝗻𝗶𝘀, 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗰𝗹𝗲𝗳 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀, 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗰𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝗽𝗼𝘂𝗿𝘃𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝘀, 𝗺𝗮𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗹𝘀 𝗲𝘁 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀. 𝗣𝗿𝗲́𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗰𝗿𝗼𝗶̂𝘁 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗲𝘂 𝗲𝘁 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲́𝗯𝗮𝗿𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗸𝗿𝘆 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗮𝘀 𝗱’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗷𝗼𝗻𝗰𝗵𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘀 𝗿𝘂𝗲𝘀.
𝗤𝘂𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗹𝗵𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗱’𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗻’𝗼𝗻𝘁 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗿𝗲́𝗲𝗹𝗹𝗲, 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝘃é𝗿𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗯𝗼𝗻𝗵𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗽𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲. 𝗔𝘂 𝗹𝗶𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝘃𝗿𝗮𝗶 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱’𝗘́𝘁𝗮𝘁, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮̂𝘁 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗾𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁. 𝗢𝗻 𝗮 𝘃𝗿𝗮𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗻 𝗮̀ 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲, 𝗲𝘁 𝗰̧𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴.
𝗖𝗲 𝗯𝗼𝘆𝗰𝗼𝘁𝘁 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗵é𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺é𝗱𝗶𝗲, 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝗰̧𝗼𝗻 à 𝗰𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗻𝘀, 𝗾𝘂𝗶 𝗻’𝗼𝗻𝘁 𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝘀é𝗿𝗶𝗲𝘂𝘅 à 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 à 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝘂𝗶𝗻é𝗲𝗻𝗻𝗲. 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿, 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗼𝗽é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿𝗮 à ê𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗳𝗶𝗮𝘀𝗰𝗼 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘂𝗱𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗿𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗲𝗰̧𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗻𝗲𝘁. 𝗖𝗮𝗿, 𝗹𝗲 𝗿é𝘃𝗲𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗳𝗮𝘁𝗮𝗹.
𝗤𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗹𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗰̧𝗮 𝗻𝗲 𝘃𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗺𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗻. »
𝗦𝗘𝗞𝗢𝗨 𝗞𝗢𝗨𝗡𝗗𝗢𝗨𝗡𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗘́𝗚𝗜𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗙𝗡𝗗𝗖
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