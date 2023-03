L’engagement de Thierno Souleymane est clair, donné un nouveau souffle au Cinéma guinéen. Au FESPACO 2023 il a dans sa gibecière un film documentaire réalisé avec professionnalisme « Au cimetière de la pellicule ». Le titre du film, très incitatif et évocateur a drainé des cinéphiles dans les salles de ciné à Ouagadougou. Le feedback du public est rassurant. L’œuvre est aussi appréciée par des professionnels du domaine. « On vient cette fois ci au FESPACO pas juste pour regarder les films des autres mais déjà pour réécrire l’histoire. Le 1er film de l’Afrique francophone noire est Guinéen. Dans l’histoire du cinéma, c’est une partie qui a été oubliée ou qui a été omise volontairement ou involontairement « , enseigne Thierno Souleymane.

De quoi parle le film « AU CIMETIÈRE DE LA PELLUCULE »?

C’est un film dans lequel Thierno Souleymane part à la recherche de Mouramani le 1er film de l’Afrique francophone noire tourné en 1953 dont le monde en a entendu parler mais ne l’a jamais vu. Il film met en évidence que la Guinée est l’un des pays précurseur de la production cinématographique sur le continent noir.

La présence de la Guinée à la 28 édition du grand rendez-vous du cinéma ne saurait être donc un fait de hasard. « Non seulement c’est pour marquer notre retour mais aussi dire qu’on revient dans la danse. On y était au début, on a disparu à un moment mais on revient avec une bonne énergie avec beaucoup d’envie pour reprendre notre place. Et ça, ça se fera! » rassure le produit de l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Dubréka.

En rappel, l’Afrique reste le continent mal desservi en matière de distribution cinématographique avec seulement 1 écran pour 780.000 personnes selon le rapport de l’UNESCO . Pourtant, c’est une industrie capable de créer de l’emploi à hauteur de plus de 20 millions d’emplois dans toute l’Afrique. L’industrie cinématographique en Guinée lorsqu’elle est bien accompagnée par les autorités, ce secteur pourrait aider le Soft power au niveau de l’image du pays à l’international estime Aïssa Diaby, réalisatrice guinéenne.