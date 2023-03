Le 21 février dernier, le président tunisien a tenu un discours qui a provoqué des violences contre les migrants subsahariens. Kaïs Saied a déclaré que ce sont ces migrants subsahariens qui sont à la base de nombreux d’actes de violences et de la destruction de l’identité arabo-islamique. Des propos qui ont suscité de vives réactions d’indignation de partout dans le monde.

Cellou Dalein Diallo, opposant guinéen n’est pas resté sous silence. Sur sa page Facebook, le président de l’UFDG a s’est indigné et a fermement condamné ces propos discriminatoires.

« Je suis ahuri par les propos haineux et racistes tenus par le Président tunisien Kaïs Saied à l’endroit des migrants subsahariens et par la chasse à l’homme déclenchée contre eux dans un pays signataire de l’Acte constitutif de l’UA et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Ces propos et actes racistes ont lieu à un moment où l’Afrique est engagée dans la mise en œuvre de la ZLECAF et dans le processus d’adoption du Protocole de l’UA relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d’établissement.

Je salue la réaction responsable de la Commission de l’UA face aux traitements inhumains et dégradants que subissent les subsahariens en Tunisie à l’instigation du Président de ce pays. »