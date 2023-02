Dans un entretien au téléphone qu’il a accordé à Lamine Mognouma Cissé, administrateur général adjoint de Mosaiqueguinee.com, Alpha Condé, président renversé le 05 septembre 2021 par la junte militaire, s’est prononcé sur la missive que lui a envoyée pour démissionner de ses fonction de Chef d’Etat.

Dans cette communication téléphonique, l’ancien locataire a laissé entendre que c’est l’opposant Bouya KONATE qui lui avait envoyé cet écrit.

«J’étais avec les soldats. C’est en ce moment que Bouya Konaté m’a envoyé un papier que je dois signer pour démissionner. J’ai déchiré le papier, et je l’ai jeté dans les toilettes. J’ai dit aux jeunes soldats qui sont venus me voir après que je suis digne et que je ne démissionnerai jamais. Ils le savent. C’est seulement à mon retour de là-bas, qu’Amara Camara, Mory Condé, Balla Samoura et Sadiba Koulibaly sont venus me voir», a-t-il déclaré chez nos confrères de mosaiqueguinee.com

Après cette sortie, la personne mise en cause a brisé le silence . Sur sa page, il a écrit: « Il ne m’appartient pas de révéler ni de commenter le contenu d’un entretien avec un chef d’État . Tout ce que je peux dire, c’est que dans un contexte particulier, j’ai essayé d’aider à un dénouement heureux aussi bien pour l’ancien président Alpha CONDE que pour la Guinée.

Prenons de la hauteur.

La génération du progrès », peut-on lire sur la page du président de l’UDIR.