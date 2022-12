๐—”๐˜ƒ๐—ถ๐˜€ ๐—ฑโ€™๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—น ๐—ฑโ€™๐—ข๐—ณ๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ก๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น (๐—”๐—”๐—ข๐—ก).

๐—ก๐—ผ๐—บ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐˜ : ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐˜ ๐—จ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ถ๐—ป ๐—˜๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—š๐˜‚๐—ถ๐—ปรฉ๐—ฒ (๐—ฃ๐—จ๐—˜๐—š)

๐—œ๐—ป๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐—นรฉ ๐—ฑ๐˜‚ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ตรฉ : ๐—–๐—ต๐—ผ๐—ถ๐˜ ๐—ฑโ€™๐˜‚๐—ป ๐—ณ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฐ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑโ€™รฉ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ต๐—ถ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—˜๐—š (๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ, รฉ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐—š๐— ๐—ฃ, ๐—š๐—ฃ๐—ฆ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณรฉ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—น๐˜€)

๐—ฅรฉ๐—ณรฉ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐——๐—”๐—ข ๐—ก๐—ผ: ๐Ÿฌ๐Ÿฐ/๐— ๐—˜๐—›๐—›/๐—ฆ๐—˜๐—š/๐—ฃ๐—จ๐—˜๐—š/๐—™/๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

๐—˜๐—บ๐—ถ๐˜€ : ๐—น๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐——รฉ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

Le Gouvernement de la Rรฉpublique de Guinรฉe a reรงu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet Urbain Eau de Guinรฉe (PUEG), et a lโ€™intention dโ€™utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marchรฉ dโ€™acquisition et รฉquipements pour le service cartographie de la SEG (serveur, รฉcrans GMP, GPS diffรฉrentiels) en un lot unique

Le projet Urbain de Guinรฉe ร travers la Sociรฉtรฉ des Eaux de Guinรฉe (SEG-SA) sollicite des plis fermรฉs de la part de soumissionnaires รฉligibles et rรฉpondant aux qualifications requises pour fournir les รฉquipements pour le service cartographie de la SEG (serveur, รฉcrans GMP, GPS diffรฉrentiels) la Sociรฉtรฉ des Eaux de Guinรฉe (SEG-SA).

Le Soumissionnaire devra joindre ร son offre un quitus fiscal attestant la rรฉgularitรฉ de sa situation fiscale valide et datant de trois (3) mois au plus pour les soumissionnaires รฉtablis en Rรฉpublique de Guinรฉe.

Les critรจres de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivants :

โžข Avoir rรฉalisรฉ en tant quโ€™entreprise principale, filiale ou agence agrรฉรฉe au moins trois (3) marchรฉs similaires (en nature et en volume) durant les cinq (5) derniรจres annรฉes. A cet effet, joindre ร son offre la liste des marchรฉs exรฉcutรฉs et copie de toute preuve (attestation de bonne fin ou PV de rรฉception dรฉfinitive) montrant quโ€™il a exรฉcutรฉ lesdits marchรฉs.

โžข Avoir une attestation certifiant que le soumissionnaire a รฉtรฉ dรปment autorisรฉ par le Fabricant ร livrer dans le pays du Client, en exรฉcution du marchรฉ, les fournitures dont il nโ€™est pas fabricant ;

โžข Justifier de lโ€™existence en Guinรฉe, ou offrir dโ€™installer en Guinรฉe un service fonctionnel cโ€™est-ร -dire opรฉrationnel.

La procรฉdure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant ร un Appel dโ€™Offres (AO) telle que dรฉfinie dans le ยซ Rรจglement applicable aux Emprunteurs โ€“ Passation des Marchรฉs dans le cadre de Financement de Projets dโ€™Investissement de la Passation des marchรฉs financรฉs par les prรชts de la BIRD et les crรฉdits de lโ€™IDA, de juillet 2016, rรฉvisรฉ en Novembre 2017 de la Banque Mondiale (ยซ le Rรจglement de passation des marchรฉs ยป), et ouverte ร tous les soumissionnaires de pays รฉligibles tels que dรฉfinis dans les Rรจgles de passation des marchรฉs.

Les Soumissionnaires intรฉressรฉs et รฉligibles peuvent obtenir les informations auprรจs de la Sociรฉtรฉ des Eaux de Guinรฉe (SEG-SA), BP150, Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, Guinรฉe ; Tel : +224 622 37 33 52/657 22 11 04 /621 12 62 38/625 49 29 29/ Email : [email protected] / [email protected] /[email protected]; (Copie obligatoire ร : [email protected]/ [email protected]; ; [email protected]; [email protected] ร partir du Mardi , 20/12/ 2022 aux heures suivantes (GMT) :

– du lundi au Jeudi de 9 heures ร 16 heures 30 minutes,

– les vendredis de 9 heures ร 13 heures et acquรฉrir gratuitement le dossier dโ€™Appel dโ€™offres complet en Franรงais, en formulant une demande ร lโ€™adresse รฉlectronique ci-aprรจs [email protected], en mentionnant le nom et la fonction du demandeur, celui de Fournisseur et lโ€™adresse complรจte, aux jours et heures sus mentionnรฉs.

Les offres doivent รชtres remises en version papier et par voie รฉlectronique sur clรฉ USB au Ministรจre de lโ€™Energie de Hydraulique et des Hydraucarbures (MEHH) Almamya Commune de Kaloum Conakry au bureau de lโ€™Organe de Passation des Marchรฉs Tel : (+224) 625 49 29 29, Email :

boubamie [email protected]

Les offres seront ouvertes en sรฉance publique en prรฉsence des reprรฉsentants des soumissionnaires qui le souhaitent au Ministรจre de lโ€™Energie de Hydraulique et des Hydraucarbures (MEHH) Almamya Commune de Kaloum Conakry au bureau de lโ€™Organe de Passation des Marchรฉs. Les offres qui ne parviendrons pas ร lโ€™heure et ร la date comme indiquรฉes, seront purement et simplement rejetรฉes et retournรฉes aux frais du soumissionnaires concernรฉs sans รชtre ouvertes.

Les offres doivent รชtre accompagnรฉes dโ€™ยซ une Garantie de lโ€™offre ยป, pour un montant de : soixante millions Francs Guinรฉen (60 000 000 GNF).

La date et lโ€™heure limites de remise des offres en version papier sont les suivantes : Jeudi, 12 Janvier 2023 ร 10 H 00. Les plis seront ouverts le mรชme jour ร 11 H 00 ร lโ€™adresse sus indiquรฉe.

Les offres devront demeurer valides pendant une pรฉriode de cent vingt jours (120) ร compter de la date limite de dรฉpot des offres.