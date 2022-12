Sous la présidence de Dre Diaka SIDIBE, Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, l’atelier de lancement de l’appui technique de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour l’élaboration de la Politique Nationale de la Recherche et de l’Innovation, a eu lieu ce 16 décembre 2022.

L’objectif de cet atelier de lancement est de démarrer formellement l’appui technique de l’OEACP pour l’élaboration de la Politique Nationale de la Recherche de l’Innovation.

Dans son allocution, Dr Ibrahim Norbert Richard, Sous-secrétaire de l’OEACP, a affirmé que la recherche et l’innovation jouent un rôle central et transversal dans la réalisation de presque tous les objectifs de développement durable. Ensuite, il a réaffirmé l’engagement de l’OEACP à accompagner à travers un appui technique, le MESRSI dans sa politique de recherche et d’innovation.

Pour sa part, Prof Abdoulaye Baniré DIALLO, Président du Panel des experts a, au nom de ses collègues, exprimé son engagement à accomplir les attentes exprimées dans les termes de référence avec diligence, professionnalisme et dans une totale écoute de l’écosystème guinéen de recherche et d’innovation.

Prenant la parole, Madame la Ministre a tenu à rappeler que, depuis l’élaboration de la loi de la recherche et de l’innovation en 2005, il n’y a jamais eu des applications encore moins une politique nationale, c’est pourquoi donc, l’élaboration de cette Politique Nationale de Recherche et d’Innovation est une première, raison pour laquelle, son impact est très attendu depuis des décennies pour règlementer le secteur de la recherche et de l’innovation de toute la Guinée.

Pour finir, Dre Diaka SIDIBE, a réaffirmé qu’il est capital que tous acteurs comprennent que l’élaboration de cette politique nationale n’est pas seulement pour le MESRSI, mais plutôt pour tous les secteurs de développement socio-économique de notre pays.

A noter que cette rencontre a connu la présence de la Ministre LOUOPOU LAMAH en charge du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Aussi, plusieurs cadres du Département, mais également des partenaires techniques et financiers ont pris part à cet atelier de lancement.

