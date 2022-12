Le ministère de l’environnement a procédé au lancement officiel d’une coalition internationale sur le Corridor de la biodiversité en Afrique. L’évènement a eu lieu ce vendredi, 16 décembre 2022 à Conakry.

L’annonce a été faite dans la soirée de ce jeudi 15 dec 2022 au cours de la cérémonie de lancement organisée sous le haut patronage de la République française, de la République du Gabon, de la République de Guinée et de la République Unie de Tanzanie. C’était en présence Me Bérangère COUILLARD, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de l’Écologie M. Lee WHITE, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres.

Madame Safiatou DIALLO, ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la Guinée était représentée par le Commandant Aboubacar SAMOURA, directeur général de l’Office Guinéenne des Parcs Nationaux et Réserves de Faunes (OGPNRF), point Focal de la convention de la biodiversité (CBD). L’occasion pour le représentant de la MEDD d’affirmer ceci « 𝑵𝒐𝒖s 𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒐𝒏𝒔 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒄𝒐𝒖𝒑 𝒅𝒖 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍’𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕, 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒏𝒔, 𝒆𝒔𝒕 𝒅’𝒂𝒎é𝒍𝒊𝒐𝒓𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑩𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕é 𝒆𝒏 𝑮𝒖𝒊𝒏é𝒆, 𝒅𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒔 é𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒎𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓𝒆 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒍, 𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖 𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒔 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒖𝒙. »

Le rappel du fonctionnement de la coalition ces objectifs, des études de connectivité et les prochaines étapes ont été présenté par monsieur Ronan DANTEC, président de Climate Chance.

Il est à préciser que les premières activités de la coalition débuteront en Guinée dés le mois de janvier 2023.

Une coalition internationale co-présidée par la République française, la République du Gabon, la République de Guinée et la République Unie de Tanzanie sur la question des corridors de biodiversité en Afrique.

