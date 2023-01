Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi, 9 janvier 2023 au Camp Alpha Yaya Diallo, à l’inauguration du Prytanée militaire de Guinée.

Ce Prytanée est une école préparatoire militaire à régime d’internat placée sous l’autorité du Chef d’Etat-major Général des Armées. Il a pour mission de former les élèves de la 6ème année ayant atteint l’âge de 10 ans minimum et n’excédant pas 13 ans et ceux des amis de la Guinée. Les élèves retenus après le concours bénéficieront d’une scolarité allant de la 7ème année à la Terminale.

La formation porte sur la discipline et l’art militaires.

L’école est composée de 3 blocs en R+2, chacun comprenant plusieurs salles de classe, une bibliothèque, une salle d’informatique, des dortoirs, un réfectoire, des bureaux de l’administration et des installations d’unités de soutien, entre autres.

La première promotion est constituée de 50 élèves, dont 15 filles, encadrés par des enseignants civils et militaires.

C’est la première fois que la Guinée se dote d’un Prytanée militaire depuis 64 ans, grâce à l’initiative du Président-Colonel Mamadi Doumbouya dans sa politique de refondation de l’Etat et de réforme du secteur de la défense.

La cérémonie a connu la présence du Premier ministre, Dr. Bernard Goumou, les membres du Gouvernement, la haute hiérarchie militaire et les coopérants militaires des pays amis.

Cet établissement est le fruit de l’engagement du Chef Suprême des Forces Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, à rehausser le niveau de la formation dans les garnisons militaires du pays, soutient le directeur de ladite école, le Commandant Lansana Fofana. Il a rassuré que son équipe et lui mettront tout en œuvre pour mériter la confiance que le Chef de l’Etat a placée en eux.

Le ministre de la Défense nationale, le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara, a indiqué qu’avec l’ouverture de cette école, un nouveau départ est pris et l’essentiel reste la consolidation des acquis.

De ce fait, il fonde l’espoir que les encadreurs seront à la hauteur des attentes des élèves.

Aux élèves, il les a invités à servir d’exemple en vue de relever le défi.

Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, pour sa part, a rappelé que sa vision consiste est de faire de l’éducation le socle de la refondation de l’Etat.

Pour le Chef de l’Etat, cette école permet de développer la discipline et de former des cadres compétents pour un meilleur avenir du pays.



Il a précisé également que la création et l’opérationnalisation des écoles de Gendarmerie, d’Etat-major et du Prytanée militaire de Guinée, visent à rehausser le niveau du système éducatif guinéen et doter l’Armée guinéenne d’infrastructures modernes.

C’est sur ces mots que le Colonel Mamadi Doumbouya a coupé le cordon inaugural de cet édifice flambant neuf avant de visiter les installations et signer dans le livre d’or.

𝗗𝗖𝗜-𝗣𝗥𝗚