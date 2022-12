Une quantité importante de produits impropres à la consommation a été détruite ce vendredi, 23 décembre 2022 à Wonkifong, une localité de la préfecture de Coyah. Ces 587 tonnes de produits étaient composés des boissons alcolisées et non alcolisées, des boites de mayonnaise et d’autres produits, selon le ministère du commerce.

C’est Mme Louopou Lamah, ministre du commerce, de l’Industrie et des PME et les autorités de Moussayah, la localité concernée qui ont effectuée cette destruction. « 𝗖𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗶𝘁𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗮̀ 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗸𝗿𝘆 𝗲𝘁 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗖𝗼𝘆𝗮𝗵 𝗲𝘁 𝗗𝘂𝗯𝗿𝗲́𝗸𝗮. 𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗮, 𝘀’𝗮𝗷𝗼𝘂𝘁𝗲𝗻𝘁 𝟭𝟮𝟳 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗽𝗮𝘆𝘀. 𝗖𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝟳𝟭𝟰 𝘁𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 », explique la ministre.

Cette destruction est le résultat de la vigilance des services de l’Office Nationale de Contrôle Qualité.