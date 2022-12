Le Secrétaire Général du Ministère du Travail et de la Fonction Publique clôture les travaux de l’atelier de partage et de validation du repertoire des emplois et des compétences.

Les rideaux de l’atelier de partage et de validation du repertoire des emplois et des compétences ainsi que le décret 146 portant statut des divers cadres uniques et corps sont tombés ce vendredi dans un receptif hôtelier de la place.

Organisé par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique à travers la Direction Nationale de la Reforme Administrative, cet atelier de 3 jours a permis aux participants de se pencher sur l’amendement des textes sur les emplois et les cadres uniques avant son adoption.

À l’issue des travaux, les participants, représentants plusieurs Départements ministériels, ont formulé des recommandations notamment leur engagement en tant qu’acteurs de terrain pour que les documents soient effectivement exploités au profit des agents et usagers de l’Administration Publique. Au nom de ses collègues, Mme Sabine Tagbino, DRH du Ministère de l’information et de la communication a vivement sollicité, la prise en compte des différentes recommandations qui ont été faites.

Pour sa part, Aboubacar KOUROUMA, Secrétaire Général du MTFP, a tout d’abord remercié le Président de la Transition, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et le Ministre de Travail et de la Fonction Publique pour avoir permis la réalisation de cet important atelier. Il a également demandé aux participants de mettre tout en oeuvre pour la matérialisation de ces documents qui sont fondamentales pour notre Administration. Pour lui, le document issu de ces échanges est bien élaboré car il a été soumis à des experts pour son amendement.

Service Communication et Relations Publiques