Le couple Azaya a été choisi pour le réveillon du 31 décembre 2022. L’événement n’ayant pas connu de succès, les organisateurs accusent l’artiste de manque de respect à leur égard. Un des membres de l’équipe d’organisation, Djelymory Kouyaté est sorti de son silence pour expliquer ce qui s’est passé:

« Je sais que beaucoup seront surpris par ce que je vais écrire dans ce poste j’avoue que c’est très dure pour moi aussi de dénoncer les personnes que j’ai au paravant défendu mais en ma modeste qualité de coordinateur de la structure organisatrice du Concert Dîner gala au chapiteau ce 31 Décembre passé, et ayant financer 40% de ce projet je décide de sortir du silence pour que vos doutes soient éclairés.

Nous avons passé 4 bons jours depuis le 31 décembre sans dormir tout en privilégiant le dialogue pour trouver un terrain d’entente entre le Manager de l’artiste concerné jusqu’à ce jour nous avons été minimisé et mis aux oubliettes.

Il se trouve que Nous avons PAYÉ 250.000.000fg pour le CACHET de ces artistes pour le concert du 31 décembre au chapiteau. Il nous a été signifié depuis le début des négociations que c’est le business qui allait nous lié et que c’était pas une affaire de famille, malgré le grand respect et l’amour que je porte ou nous portons à ces artistes (le monde peut en témoigner), et étant ambitieux pour notre premier grand spectacle on s’est mis d’accord et nous avions payé cash le montant demandé et sans tarder.

Un contrat bien élaboré a été signé par tous les deux camps mais par la suite entièrement boycotté(le contenu du contrat) à travers les faits que nous avions tous constatés comme suit :

Zéro communication sur notre événement pendant 3 semaines malgré nos plaintes à l’endroit des managers, le refus de publier toutes nos affiches et spot publicitaire que nous avions mis à la disposition de l’ensemble de l’équipe des artistes, l’enchaînement de plusieurs show case à l’approche de notre concert qui a surtout impacté la vente de nos tickets (sur 700 tickets 154 vendus) comme si ce n’était pas assez pour nous faire perdre, ils ont demandé de prendre 3 chambres d’hôtel pour les 2 managers et le couple d’artiste on l’a fait à 200m du Chapiteau à Riviera Royal, le jour du concert ils ne sont pas venu faire la balance comme convenu techniquement alors que même SALIF KEITA a fait sa propre balance et le peu de gens dans la salle le jour du concert est resté de 20hr à 01hr sans que les artistes ne viennent et ils n’ont pas eu droit au réveillon avec les artistes pour lequel ils ont payé 1.350.000fg.

Pour un cachet de 250.000.000 fg et toute la logistique qu’on a mise en place au chapiteau pour le premier événement de seulement 3 jeunes qui se cherchent je dirai même que c’était le plus beau décor scénique, les artistes sont venu au concert à 01hr 36min avec toute la distraction possible et sans remords alors que l’heure indiquée dans le contrat est bien 22hr00.

Loin de la victimisation nous avons été victimes d’Un manque de respect, d’un non respect du contrat et d’un sabotage que nous avons supporté pendant tout ce moment alors que notre intention c’était d’investir à travers nos artistes préférés et qui sont à la fois nos proches mais par ironie du sort on a été victime de notre amour envers eux. Si c’était un grand promoteur qui avait signé avec eux tout cela n’aurait pas eu lieu. Souvent celui que tu aimes et que tu surestimes c’est lui la qui te tire vers le bas.

Sur ceux nous avons décidé pour ne pas perdre sur toute la ligne de faire recours aux bonnes volontés et bien évidemment saisir la lois pour être entièrement dédommagé après ces incidents.

Pour entreprendre dans ce pays il faut avoir un mental très fort encore une fois. Voilà comment 2023 commence pour nous, même si nous ne gagnons pas gain de cause nous sommes convaincus que la meilleure justice est celle de Dieu et il châtiera les personnes de mauvaise intention d’une manière ou d’une autre même si nous avons perdu notre premier investissement ceci devient une expérience et une leçon de vie.

Bonne et heureuse année à tout le monde 🙏🏽 »