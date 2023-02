Ce mercredi, 22 février 2023, les fidèles chrétiens catholiques entament le jeûne pour une durée de 40 jours.

Durant cette période comme toujours, ils sont appelés à communier avec Dieu dans la prière, l’amour du prochain, la sainteté, etc.

À cette occasion, l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo hors du pays depuis des mois, a lancé un message aux chrétiens de Guinée.

« En ce début du carême chrétien, je voudrais souhaiter, aux fidèles chrétiens de Guinée et du monde, une période bénie de jeûne, de méditation, de partage et d’ouverture vers l’autre.

Puissent ces 40 jours de pénitence être des moments de solidarité envers les plus démunis et de prières pour la paix et la justice dans notre pays« , peut-on lire sur sa page Facebook.