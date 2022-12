La délégation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique conduite par le Secrétaire Général était ce samedi 24 décembre 2022 face à l »intercommission Commission Santé, Éducation, Affaires Sociales et Culturelles etC ommission Constitution, Lois Organiques, Administration Publique et Organisation Judiciaire.

Il était question pour ces cadres du MTFP, de rendre compte des activités et de l’execution du budget 2022, de présenter les orientations stratégiques et le budget prévisionnel de 2023.

Après le discours du Secrétaire Général, Aboubacar KOUROUMA, des Conseillers ont posé des questions et fait des observations sur certains domaines notamment la mise à la retraite des fonctionnaires,le recrutement de nouveaux agents de l’État, la sécurité sociale, la décentralisation des services du Département et de ses Établissements Publics à caractère Administratif (EPA).

Également, les questions ont été axées sur les lignes budgétaires allouées aux différents services qui ont pour la plupart régressé au lieu de progresser.

A la suite de ces interventions, certains membres de l’équipe du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ont pris la parole pour donner des éléments de réponse aux questions posées.

Les difficultés liées à la faiblesse du budget ont été aussi évoquées.

Pour conclure, le Secrétaire Général a transmis les chaleureuses salutations de Mr le Ministre Julien YOMBOUNO, remercié tous les conseillers présents, rappelé l’importance de l’adéquation du budget aux objectifs assignés à son département et demandé le soutien des honorables Conseillers aux actions de refondation et de modernisation de l’administration publique guinéenne.

Service Communication et Relations Publiques