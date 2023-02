𝐌𝐒𝐏𝐂: 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒É𝐂𝐔𝐑𝐈𝐓É 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐅𝐅É𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐍 𝐃É𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓

Très tôt ce matin, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a déclenché une visite inopinée dans les différentes Directions de son département en compagnie du Directeur Général de la Police Nationale 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐒𝐀𝐌𝐏𝐈𝐋 pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de rénovation.

Cette visite inopinée du 𝐆é𝐧é𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎 consiste à s’imprégner de la réalité du terrain, les conditions de vie des travailleurs de la Police et de Protection Civile et surtout faire le diagnostic des locaux abritant ces services déconcentrés.

En passant par la Direction de l’Office Central Anti-Drogue, la Direction Centrale de L’Office de Répression des Délits Économiques et Financières, Le CREDPOL, Patrimoine Bâti Public, la Direction Centrale De la Police Judiciaire et le Service Santé de Police et de Protection Civile.

In fine, le Ministre de la Sécurité et de la Protection, 𝐆é𝐧é𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐢𝐫 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎 a, pour sa part, exprimé sa forte volonté à accompagner les services dans la poursuite de leurs missions régaliennes afin de mieux servir la population guinéenne en matière de sécurité et de protection civile.

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞s