Après avoir raflé deux Prix en Côte d’Ivoire et au Mali, Mohamed Moty Kaba dit Kaba Dollars et son collègue sont rentrés en Guinée. Ce 29 décembre 2022, ils ont présenté ces distinctions au président du PADES, Dr Ousmane Kaba: « Ce matin, mon jeune frère Kaba Dollar Wembalogie du Mouvement des sapeurs guinéens « Mousapégui » m’a présenté ses multiples trophées qu’il a obtenus en Côte d’Ivoire et au Mali voisin » a rappelé Dr Kaba.

Le fondateur de l’Université Koffi Annan de Guinée reconnaît que ces prix sont le résultat d’un labeur: « C’est le fruit d’un travail culturel acharné pour honorer notre cher pays. Ces jeunes font la fierté de la culture et des valeurs civilisationnelles guinéennes.

Pour magnifier ces prix, l’homme politique s’est souvenu des parole du premier président de la Guinée. « Comme disait le feu Président Ahmed Sékou Touré lors de notre douzième festival des Arts et Culture, » Toute culture qui se consomme intensément se développe intensément et toute culture qui ne se consomme pas intensément se sclérose. », dit-il.

Pour terminer, il a adressé ses sincères remerciements au Mouvement des Sapeurs de Guinée : »Toutes mes félicitations au Mouvement « Mousapégui » pour ce grand prix. »