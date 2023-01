Ce mercredi, 05 janvier 2023, le président de la Transition a pris un décret nommant des directeurs communaux et préfectoraux de la Pêche et de l’Economie Maritime.

Voici le contenu de ce décret :

1- Ousmane Molota Camara, ingénieur en développement local est nommé inspecteur régional de la Pêche et de l’Economie Maritime de Kindia.

2- Directeur Communal de la Pêche et de l’Economie Maritime de Kaloum, Famory Koulibaly, matricule ‪229 139‬ M, précédemment en service au cabi. et du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime

3- Directeur Communal de la Pêche et de l’Economie Maritime de Dixinn, Soulo Millimouno, matricule ‪250 021‬ H précédemment en service à la direction du port de pêche de Boulbinet.

4- Directrice Communale de la Pêche et de l’Economie Maritime de Matam, Nassis Tounkara, ‪216 733‬ Z, précédemment directrice Communale de la Pêche de Kaloum.

5- Directeur Communal de la Pêche et de l’Economie Maritime de Matoto, Karifala Kaba spécialiste en développement communautaire précédemment en service en documents sécurisés de Guinée.

6- Directrice Communale de la Pêche et de l’Economie Maritime de Ratoma, Aminata Soumano matricule ‪292 473‬ G, précédemment en service au cabinet du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime.

7- Directeur Communal de la Pêche et de l’Economie Maritime de Kassa, Mamadou Alpha Diallo matricule ‪551 507‬ T précédemment en service à la direction du port de pêche de Boulbinet

8- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Kindia, Mamadou Hady Bah matricule ‪237 975‬ P, précédemment directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Tougué.

9- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Dubréka, Mamadou Keira, matricule ‪262 955‬ B en service à la direction préfectorale de la Pêche et de l’Economie Maritime de Dubréka.

10- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Coyah, Fatoumata Yarie Bangoura matricule ‪255 024‬ X, précédemment directrice préfectorale de la Pêche et de l’Economie Maritime de Dabola.

11- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Forécariah, Lansana Keita matricule ‪212 871‬ F, professeur précédemment en service au centre national des sciences halieutiques de Boussoura.

12- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Télémelé, Alhassane Ahmed Tidiane Baldé, ingénieur précédemment supérieur du projet de renforcement de la mobilisation sociale contre le Covid-19.

13- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Boké, Naby Laye Moussa matricule ‪212 869‬ P précédemment en service à la cellule des passations des marchés publics du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime

14- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Boffa, Kissi Kaba Keita, matricule ‪254 054‬ T précédemment directeur adjoint du complexe frigorifique de Kenien .

15- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Fria, Younoussa Bangoura matricule ‪274 914‬ L précédemment en service à l’Inspection Générale.

16- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Gaoual, Thierno Mamadou Aliou Diakité matricule ‪250 014‬ P précédemment en service au cabinet du ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime

17- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Koundara, Foromou Traoré, matricule ‪253 071‬ C, Confirmé.

18- Directeur préfectoral de la Pêche et de l’Economie Maritime de Labé, Younoussa Bangoura matricule ‪250 014‬ P, précédemment en service à la direction nationale de la Pêche continentale.

19- Directrice préfectorale de la Pêche et de l’Economie Maritime de Mali, Kadiatou Bella Barry, médecin vétérinaire précédemment animatrice communautaire sur la nutrition

20- Directrice préfectorale de la Pêche et de l’Economie Maritime de Tougué, MBalou Condé, animatrice communautaire.

21- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Lélouma, M. Amadou Bella Sow, Matricule : ‪260 547‬ T, précédemment en service au cabinet du ministère de la pêche et de l’économie maritime;

22- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Koubia, M Alpha Ibrahima Bah, Matricule : ‪265 623‬ A, précédemment, en service au cabinet du ministère de la pêche et de l’économie maritime ;

23 – Directrice préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Mamou, Mme. Aïssatou Tounkara, Matricule : ‪253 647‬ H, précédemment en service à la direction préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Mamou;

24- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Dalaba, M. Samba Traoré, Matricule ‪262 967‬ B, Administrateur civil, précédemment en service au cabinet du ministère de la pêche et de l’économie maritime ;

25- Directrice préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Pita, Mme. M’mah Séré Kaloka, Matricule ‪206 149‬ D, Administratrice civile, précédemment en service au cabinet du ministère de la pêche et de l’économie maritime ;

26 – Directrice préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Kankan, Mme Aïssata Gnangnan Koïta, Matricule, ‪247 291‬ P confirmée;

27- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Dabola, M. Mohamed Fakossa Konaté, précédemment, communicant social pour le développement;

28- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Siguiri, M. Issa Touré, Matricule ‪217 261‬ V, précédemment, Directeur préfectoral de la pêche de Kouroussa;

29- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Mandiana, M. Sory Oularé, Matricule ‪206 636‬ E Confirmé ;

30 – Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Kérouané, M. Boubacar Sidy Barry, ingénieur génie rural ;

31 – Directrice préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Kouroussa, Mme Tiranké Fofana, Matricule ‪311 238‬ N, précédemment en service au ministère de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables;

32 – Directrice préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Faranah, Mme Yayé Djiba Camara, Matricule ‪252 482‬ P, précédemment en service à la direction préfectorale de la pêche de Faranah;

33 – Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Kissidougou, M. Moustapha Kaba, précédemment en service à l’office nationale de contrôle sanitaire des produits de pêche et de l’aquaculture;

34 – Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Dinguiraye, M. Niouma Michel Milimono, Matricule ‪254 547‬ Y, précédemment en service à la direction préfectorale de la pêche et de l’économie maritime de Kouroussa;

35- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de N’Zérékoré, M. Mamadi Keïta, Matricule ‪247 281‬ Z, précédemment directeur préfectoral par intérim de la pêche de N’Zérékoré;

36- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Guéckédou, M. Kaba Kamano, Matricule ‪254 082‬ P, précédemment, Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Macenta;

37 – Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Beyla, M. Sékou Touré, Matricule ‪238 308‬ H, précédemment en service à l’agence nationale de l’aquaculture de Guinée ;

38 – Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie de Lola, M. Aboubacar Keïta, responsable suivi et analyses socio-économiques de la chaîne de valeur et de la consommation de poisson au projet Piscofam à N’Zérékoré ;

39 – Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Macenta, M. Kerfala Keïta, Matricule ‪254 127‬ T, précédemment, Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Guéckédou ;

40- Directeur préfectoral de la pêche et de l’économie maritime de Yomou, M. Charles José Lamah, Matricule ‪250 030‬ W, précédemment en service au centre national des sciences halieutiques de Boussoura