Alors que le Patrimoine Bâti public s’active à la démolition des habitations à la cité Camayenne et Cameroun pour la récupération des domaines de l’État, le ministre de la Culture vient d’annoncer que la « Paillote » qui fait partie du patrimoine culturel, ne sera pas détruit.

Communiqué

Suite à un consensus trouvé entre le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat et la Direction Générale du Patrimoine Bâti Public, la Paillote ne sera pas démolie. Elle sera plutôt restaurée.

Après de longues discussions qui ont abouti à ce consensus, le Directeur Général du Patrimoine Bâti Public et le Ministre Alpha SOUMAH accompagné de son Secrétaire général, du Directeur administratif et financier et du Conseiller Chargé de Missions se sont rendus sur le site dans la matinée de ce jeudi 5 janvier 2023, pour faire la délimitation des lieux.

Sur le terrain, le Directeur Général du Patrimoine Bâti Public a affirmé que « la Paillote mérite d’être conservée mais sera tout de même restaurée pour une question de sauvegarde de mémoire ». Il a d’ailleurs fait appel à ses techniciens pour faire une clôture provisoire des lieux.

Monsieur Mohamed Ouattara a souligné que la Paillote sera désormais placée dans le portefeuille du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.

Une annonce qui a réjoui les artistes massivement mobilisés pour la circonstance. Aussitôt, ils ont chanté les louanges du Directeur du Patrimoine culturel historique et de Monsieur le Ministre Alpha SOUMAH, comme ils savent le faire.

Selon Monsieur Alpha SOUMAH, un terrain d’entente a été trouvé avec le Directeur Général du Patrimoine Bâti Public par rapport à la conservation du patrimoine que représente la Paillote.

« Comme vous le savez, la Paillote fait partie de notre passé glorieux en matière de culture. Voilà pourquoi il est important pour nous de conserver la Paillote, car c’est une mémoire vivante. Les grands hommes d’alors, même le Président de la République lui-même venait (à la Paillotte) pour communier avec les artistes et hommes de Culture. Donc, aujourd’hui avec le programme de démolition dans le cadre de la récupération des domaines de l’Etat, nous tenons à maintenir le côté patrimoine qui est la Paillote pour que nous puissions continuer à perpétuer notre tradition culturelle, orale, musicale, a exprimé le Ministre Alpha SOUMAH.

SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES