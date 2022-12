L’ancien chef de la junte de 2009 était encore devant la barre ce mardi, 13 décembre 2022. Après un long moment face aux questions des juges, il est devenu aphone à force de crier en parlant.

Le juge a décidé de renvoyer l’affaire au lundi 19 décembre 2022.

S’adressant au président de la Cour, l’un des avocats de Moussa Dadis, Me Jean-Baptiste Jocamey Habaa dit : « Monsieur le président, tout à l’heure ce qui m’a poussé à vous demander une suspension d’audience, c’était pour permettre à mon client de se restaurer et boire parce que sa voix n’était plus audible. Elle ne l’est pas jusqu’à présent. Puisque nous sommes dans un tribunal criminel et que la caractéristique fondamentale des audiences par devant tout, c’est l’oralité, nous estimons qu’en l’état actuel, il n’est pas à même de continuer les débats’ ».

Après avoir demandé l’avis des autres parties, Ibrahima Sory Tounkara a reporté l’affaire à la date susmentionnée en attendant que le successeur de feu Général Lansana Conté retrouve sa voix.

