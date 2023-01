Le peuple sénégalais a été endeuillé dans la nuit du samedi au dimanche par la mort de plus de 50 personnes et plus 80 blessés dans un accident tragique à Kaffrine.

À cette triste occasion, l’artiste guinéen, Grand P a adressé a compati à la douleur que vit le Sénégal tout entier.

« Je suis profondément attristé par le tragique accident routier environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar.

J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et prompt rétablissement aux blessés. »