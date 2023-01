Dans le cadre de la modernisation de l’enseignement pré-universitaire en Guinée, une plateforme digitale a été conçue. Le lancement cette plateforme a eu lieu ce vendredi, 13 janvier 2023 dans deux écoles de la commune de Ratoma.

« 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 qui est officiellement lancé ce vendredi 𝟭𝟯 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 est un système d’apprentissage basé sur le digital. C’est une opportunité d’introduire dans les écoles de la Guinée, des technologies innovantes pour la qualification des actes d’enseignement et d’apprentissage des élèves. Le programme envisage de vulgariser des contenus pédagogiques tels que: les manuels, les guides pédagogiques ou encore des fiches d’activités au bénéfice des élèves et enseignants via les tablettes et la plate-forme », peut-on lire sur la page du MENA.

Selon la même source, la première période de cet apprentissage à travers le digital va durer quatre mois. »Elle sera observée dans deux écoles pilotes de Conakry notamment l’école pilote de Ratoma centre et de Gbéssia port 1« , précise le ministre.



Pour évaluer la portée et l’accessibilité de tous les élèves et enseignants à cette plateforme, « Des missions de suivi permettront d’évaluer l’accessibilité des élèves et enseignants à la plate-forme Learning en vue d’apprécier leur capacité à exploiter les contenus numériques embarqués dans cette plate-forme », poursuit-il.

Petit à petit, l’éducation pré-universitaire guinéenne est en train d’intégrer le monde du digital. Il y a peu de temps, un système de gestion des présences des élèves a été testé et lancé à l’école primaire Barry Diawadou.