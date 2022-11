Le présentateur de l’émission avait demandé aux auditeurs d’appeler et d’avouer ce qu’ils font sur le marché dont les gens ne sont pas conscients et dont ils ne sont pas fiers. La vendeuse de bissap a déclaré : « Je suis allée à l’hôpital il y a six mois et on m’a dit que j’avais le VIH.

« J’ai commencé à mélanger mon sang avec le bissap que je fabrique pour vendre et que je vends à beaucoup de gens. « J’extrait mon sang avec une seringue et le mélange dans la boisson. J’étais infirmière avant, mais quand j’ai été confirmée séropositive, j’ai dû arrêter.

« Je ne suis pas contente de ce que j’ai fait mais je suis heureuse de ne pas mourir seule. Je le fais depuis six mois maintenant et je prie que Dieu me pardonne. La boisson est fabriquée à partir des calices rouges séchés (sépales) de la plante Roselle communément appelée bissap. D’autres boissons produites à partir de la plante sont connues sous le nom de boissons Roselle ou Sorrel.

Cependant, une découverte a révélé que le VIH ne peut pas être transmis par l’eau ou la nourriture. Un site Web a cité l’Organisation mondiale de la santé disant : « Le VIH ne peut pas être transmis par les aliments ou les liquides. En effet, il ne peut pas survivre une minute en dehors du corps humain.

