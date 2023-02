Dites à cet insolent et devergondé Sekou Koundouno que trop c’est trop!

Dites lui que le silence des autres face à ses incessants aboiements à gorge déployée et tous azimuts, n’a rien de peureux. Que cela ne signifie aucunement pas qu’il a forcément raison.

Dites lui que loin s’en faut! Que c’est pour des raisons de bonnes éducations reçues et par égard à l’endroit de toutes ces personnes respectées et respectables qui nous suivent de près dans nos quotidiens et qui ont également d’estime et de considération que les gens refusent de tomber aussi bas que lui en voulant réagir à ses agissements et boufonneries. Que cela n’est nullement non plus l’expression de sa bravoure, mais une fidèle traduction de son outrecuidance et de son incongruité.

Dites-lui que ce n’est pas parce qu’il vocifère et vitupère qu’il dit vrai sur toute la ligne.Non, il ne le dit pas. Il est dans le déni de la réalité.

Dites-lui que c’est par pudeur et respect qu’on accepte d’exprimer nos avis avec élégance et prestance envers ceux qui ont des opinions contraires aux nôtres. C’est ainsi se comporte un homme cultivé et un intellectuel accompli.

Dites- lui qu’il n’aime pas non plus ce pays mieux que nous autres ayant d’autres conceptions sur la marche de notre nation.

Dites-lui qu’il est prétentieux, idiot voire imbécile de sa part de ne plus se rendre important dans la construction de l’édifice national à l’image de toutes les filles et de tous les fils de la République, mais se considérer indispensable et incontournable dans un tel processus continue.

Dites lui d’interroger la terre et l’histoire, elles lui répondront qu’elles sont refermées sur des gens comme lui et ceux plus importants et pertinents qui à un moment donné se sont comportés ainsi. Ils ont été tous engloutis. Tous ayant des passés des uns aussi glorieux que des autres. Leur disparition a-t-elle empêché le monde de fonctionner? Dites-le à ce farfelu.

Dites-lui que sa fausse lutte citoyenne déguisée en soutien politique n’est qu’un secret de polichinelle dont le vrai peuple s’en est trop tôt rendu compte. Qu’il est encore le seul à ne pas découvrir sa par propre malhonnêteté.

Dites-lui en terme clair et sans ambage qu’il n’est qu’un lâche. Un poltron. Un imposteur. Un tartufe qui se sert malicieusement de la naïveté de ses prétendus camarades pour atteindre son objectif personnel, qui est tout sauf défense d’intérêt public.

Dites-lui qu’il est un véreux de premier plan qui laisse ses camarades dans les geôles vers lesquelles il les a poussées pour se pavaner gaillardement de pays en pays et aller poursuivre tranquillement ses études à l’Etranger.

Dites-lui qu’il faut être de son espèce et de son acabit pour avoir une conscience tranquille face à une telle situation. Mais ce n’est pas surprenant, c’est sa seconde nature.

Dites-lui que ceux qui le qualifient de héros, n’ont pas tort, qu’il l’est dans la plus haute lâcheté. Que les gens se demandent comment se fait-il qu’il arrive toujours à réussir à prendre ses pieds à son cou au moment où ses amis sont mis aux arrêts?

Dites lui que nous comprenons également toutes ses réactions frénétiques et insensées, parceque sa survie en dépend. Il lui faut des prétextes pour faciliter l’obtention de son statut de réfugié. C’est pourquoi il beugle à travers le monde.

Dites-lui que nous comprenons en outre, les raisons de l’échec du FNDC à l’epoque face au régime d’Alpha Condé, pour la simple raison que dans ses rangs, il y’avait des gens qui sont nés pour échouer même à un pas du touché gagnant, dont un certain Sékou Koundouno. Préparer la victoire toute faite, appeler ce mégalomane pour la couronner, elle se transformera en échec. Comprenez- le, c’est de sa nature. Sinon, qui savait que la conduite de cette transition pouvait encore le trouver en exil. Mais c’est sans demander son sort qui lui est collé à la peau.

Dites-lui qu’à l’instar de ses echecs passés, qu’il va encore les récidiver et que ses tintamarres sur fond de désinvolture n’y feront absolument rien. Tout simplement, le fiasco est dans son ADN.

Dites-lui que comme tous ceux qui ont des mêmes attitudes cupides que lui sont révélés par le temps et que jamais ils ne rentreront par la grande porte de l’histoire. Que les Guinéens savent désormais qu’au delà des harangues quels, sont ceux qui se battent pour eux et ceux qui font le contraire.

Dites-lui que Dieu lui-même a décidé que Lansana kouyaté sera le prochain Président de ce pays. Donc que ses coassements n’y feront absolument rien.

Oumar Djiguinè KALLO

Membre de cellule de communication du PE.D.N