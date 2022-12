En me réveillant ce matin du mardi 06 Décembre, j’ai voulu m’empresser pour aller au boulot, c’est en voulant prendre un bain que j’ai fini par faire face à la réalité “Antoine, c’est fini”. Toute ma reconnaissance à la famille HADAFO avec à sa tête LAMINE GUIRASSY, le GOAT.

« Il m’a fallu du temps, du temps pour me rendre à l’évidence que c’était fini. Fini avec le Micro, fini avec les Grandes Gueules, finie l’aventure HADAFO MÉDIAS, finis ces moments de fou rire, finis mes coups de colère contre X ou Y ( sans méchanceté aucune).

Depuis vendredi mon téléphone ne cesse de crépiter. Les appels et messages sont énormes, les publications sur la toile sont innombrables, je suis dépassé, les mots me manquent pour dire merci au peuple de Guinée qui ne cesse de me surprendre. La question que beaucoup se posent, c’est “à quel poste Antoine est nommé ?”