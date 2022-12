La lutte contre l’exploitation sauvage est engagée par les autorités de la transition. Déjà, des personnes ont été arrêtées à Mandiana. Il s’agit de 4 Chinois et de 8 Guinéens, apprend-t-on de source sûre.

Cette arrestation a eu lieu le 02 décembre 2022.

Les autorités reprochent à ces individus des pratiques de destruction de l’environnement, corruption d’agents et autres.

Il faut rappeler que 6 sous-préfets ont été révoqués de leurs fonctions par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation(MATD) et poursuivis par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.