Les faits se sont déroulés dans la commune rurale de Samoé, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville de N’Zérékoré. Et ils remontent au mardi 15 août 2023, précisément, dans les environs de 19 heures.

Dès qu’il a été alerté, le procureur de la république près le tribunal de première instance de N’zérékoré, a instruit des enquêtes.Et des premières éléments qu’il a pu en glaner, Abdoulaye Komah explique : « Il s’agissait d’un monsieur du nom de Mathieu Koné. Il est âgé d’une trentaine d’années, célibataire sans enfant. Certains disent que c’est un malade mental et d’autres affirment qu’il était bien portant. Mais lorsque dans les environs de 19h, il est revenu dans sa concession, il a trouvé les enfants en train de célébrer l’anniversaire. Étant saoul, il s’est énervé et a commencé à utiliser la machette pour découper les enfants. La première petite fille qui était devant lui a reçu le coup fatal et elle est décédée sur place. Et il s’est aussi attaqué aux autres. Sur place, il a blessé 4 personnes. Des blessés graves, une femme, deux filles et un garçon ».

Curieusement, il réalise néanmoins les risques qu’il encourrait à la suite de ces horribles actes. Ainsi, a-t-il pris la fuite. Il a notamment traversé la route N’zérékoré-Macenta. Tout juste après, il croise un conducteur de moto-taxi, il veut s’attaquer à ce dernier également qui l’évite in extremis. Et c’est sa la passagère installée derrière qui se retrouve blessée à la main. « Au finish, il a pris la fuite en direction de la brousse. Dans sa fuite, il voulait rentrer dans un motel mais il a trouvé que le motel est fermé. Il était pourchassé par les populations de Samoé qui, malheureusement, l’ont lynché quand elles l’ont arrêté. Alors qu’il leur avait demandé de ne pas le tuer », explique le procureur.

Et c’est sur cette tendance à se rendre justice que le patron des poursuites du TPI de N’zérékoré promet d’ouvrir une enquête afin d’interpeller toutes les personnes impliquées dans acte criminel. Car, dit-il : « Se rendre justice est une infraction. On devrait avoir confiance à la justice. Parce que, les autorités judiciaires étaient déjà sur pieds. Les unités d’enquête étaient maintenant mobilisées pour retrouver le meurtrier et l’amener à N’zérékoré. Mais la population étant fâchée, s’est rendue justice. Quand même, les investigations sont en cours et nous allons interpeller tous ceux qui ont commis des actes atroces contre sa personne »