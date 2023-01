Une importante délégation du Burkina faso conduite par la ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Etanger, Mme Olivia Rouamba, a été reçue en audience par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, ce jeudi, 12 janvier 2023 au Palais Mohammed V.

L’objectif de la visite de cette délégation vise le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Guinée et le Burkina Faso.

On notait la présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Bernard Goumou, du ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Colonel Amara Camara et plusieurs autres membres du Gouvernement.

Au cours des échanges, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a magnifié les liens historiques de coopération qui existent si heureusement entre la Guinée et le Burkina Faso.

Quant à la ministre Olivia Rouamba, elle est revenue sur les raisons de la présence de la délégation chez le Chef de l’Etat : « Notre séjour en Guinée constitue déjà la réaffirmation des liens de coopération entre nos deux Etats. Mais aussi les perspectives que les deux pays ont, sur les instructions des deux Chefs d’Etat, de porter cette coopération à un niveau très excellent. Les relations entre les deux Etats existent bien avant la période coloniale. Ce sont des peuples qui ont longtemps cheminé ensemble et qui ont des axes de coopération ainsi que des potentiels en terme humain, de matières premières et de vision commune des deux Chefs d’Etat. C’est une occasion pour moi d’avoir des échanges très approfondis avec mon très cher frère et homologue en charge des Affaires Etrangères pour voir comment ensemble au cours de cette année 2023, tenir des rencontres dans le sens des instructions que nous avons reçues pour organiser la commission mixte de coopération entre les deux Etats ».

Dr Morissanda Kouyaté a de son côté, réitéré l’engagement du Président-Colonel Mamadi Doumbouya à donner un nouveau souffle aux relations de coopération entre les deux pays amis : « Je dois d’abord remercier ma collègue et homologue du Burkina Faso et monsieur le ministre du Commerce qui sont venus à la tête d’une grande délégation. Madame la Ministre des Affaires Etrangères a déjà tout dit. Mais il y a un point sur lequel je veux m’appesantir. C’est que nous avons reçu aujourd’hui de la part du Chef de l’Etat, un message et des instructions clairs. Il a donné des instructions à monsieur le Premier ministre et à tous les membres du Gouvernement de se mettre à la disposition du Burkina Faso, de son peuple et de son Gouvernement et de travailler ensemble pour que les solutions aux problèmes qui se posent à nos pays soient trouvées d’abord à l’interne avant d’être exposés hors de nos pays. Nous allons transformer tout ça en action concrète et immédiate pour que l’axe Conakry-Ouagadougou soit un axe d’action et non un axe de parole ».

Pour sa part, le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a souhaité la bienvenue aux émissaires de son homologue burkinabé, le Capitaine Ibrahim Traoré avant de leur présenter ses meilleurs vœux de nouvel An.

Le Chef Suprême des Forces Armées a exprimé toute sa détermination à imprimer une nouvelle dynamique sur l’axe Conakry-Ouagadougou dans l’intérêt des deux peuples.

