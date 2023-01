Selon nos confrères de guinee360.com, le professeur Hassan Bah, médecin légiste a fait son rapport, la fille dont il est question entretenait depuis très longtemps.

« J’ai reçu cette fille le 28 décembre dernier sur la base d’une réquisition. Ce qui est important c’est que l’examen de la fille a montré qu’elle entretenait une relation depuis longtemps. C’est à dire qu’elle a été déviergée depuis longtemps. », déclare-t-il. Ce n’est pas tout. Plus loin, le spécialiste dit avoir » trouvé que le col était entrouvert à cause d’un avortement fait à travers l’utilisation des médicaments qui sont bien connus et qui se trouvent sur le marché. Nous confirmons la défloraison hormonale qui est un en rapport à un avortement récent. »