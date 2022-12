Ginéennes et Guinéens, mes chers compatriotes

A l’occasion du nouvel an, je voudrais vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année, de bonheur pour chacun d’entre vous. Au moment où notre pays traverse des épreuves difficiles, depuis le coup de force intervenu, le 5 septembre 2021, contre notre démocratie et l’Etat de droit que nous avons patiemment construits ensemble, une décennie durant.

Je voudrais d’abord m’incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie depuis cette date. J’adresse mes sincères condoléances aux familles des membres des forces de défense et de sécurité arrachés à la vie lors de l’attaque du palais présidentiel. Ma compassion va également à tous ceux qui ont perdu un proche durant cette année, tous ceux qui, en ce moment, sont confrontés aux épreuves de la maladie et de la souffrance humaine.

Je pense aussi à tous ceux qui sont victimes d’injustice dans leur travail, qui sont arbitrairement privés de liberté, qui ont perdu leur maison, qui sont désormais confrontés à l’insécurité et qui ne connaissent plus de lendemains meilleurs avec les nouvelles difficultés de la vie quotidienne.

En cette nouvelle année, je prie pour que chaque Guinéen ait droit à une bonne santé, une bonne éducation, les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Je salue également le courage et l’héroïsme de ceux qui sont restés dignes et refusent de céder à la fatalité de la résignation, face à l’inacceptable.

Notre pays s’est toujours singularisé dans son histoire par sa capacité à défendre sa souveraineté et son indépendance nationale. Notre peuple s’est toujours illustré par une capacité de résilience face aux obstacles qui se dressent sur notre chemin. Je suis et reste un président élu et très attaché à la démocratie, à l’Etat de droit, au respect de nos valeurs de liberté et de dignité.

Nous devons tous rester fidèles à l’indépendance de notre pays, à la démocratie et à l’Etat de droit. Et ensemble, nous construirons un avenir meilleur. A tous et à chacun d’entre vous, je souhaite une très bonne année 2023