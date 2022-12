Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence, Djiba Diakité, Président du Conseil National de l’Agence de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) a officié la cérémonie de présentation du plan stratégique de développement du secteur à l’Horizon 2025 et du bilan de 2022. C’était ce vendredi16 décembre 2022 dans un réceptif hôtelier de la place.

Le plan stratégique proprement dit qui s’étale sur deux ans repose sur 4 axes à savoir : la gouvernance du secteur des télécommunications, la protection des intérêts des consommateurs et des gouvernés, la règlementation et l’innovation.

Concernant le bilan de l’ARPT, on retiendra la résolution du contentieux entre Areeba et MTN, l’élaboration des textes de loi pour l’amélioration du secteur postal et de télécommunication, la mise en place de la plateforme contre la fraude, l’acquisition de 6 émetteurs-brouilleurs permettant à l’ARPT d’être à la pointe de la technologie.

En termes de régulation, l’ARPT sous la supervision de son Conseil National travaille avec les professionnels des télécommunications pour le respect scrupuleux des cahiers de charge dans l’intérêt des consommateurs.

La cérémonie a été rehaussée de la présence du Président du Conseil National de Transition (CNT), le Dr. Dansa Kourouma, du Ministre Secrétaire Général et Porte-parole de la Présidence, le Colonel Amara Camara et de l’Ambassadeur d’Espagne en Guinée, son excellence Christian Font Calderon.

𝗗𝗖𝗜-𝗣𝗥𝗚