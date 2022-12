Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire colonel Ibrahima Sory Bangoura a procédé à la pose de la première pierre du gigantesque PARC URBAIN de Conakry le vendredi 16 décembre 2022.

Cet aménagement contribuera d’une part à la réduction des friches urbaines et des espaces insalubres et l’insécurité en plein centre urbain et d’autre part, à la création de plusieurs emplois pour la jeunesse guinéenne aussi bien pendant les travaux que pendant l’exploitation du parc.

C’est le 17 septembre 2022 que son Excellence Monsieur le Chef de l’Etat a pris cette initiative salutaire d’offrir aux populations de Conakry des lieux de détentes, de promenades, de loisirs, de sports, de cultures, de rencontres, etc. Ce projet innovant vient une fois magnifier la volonté inlassable du Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya de mettre au cœur de nos préoccupations l’amélioration des établissements humains de nos concitoyens.

Ce Parc urbain sera aménagé sur une superficie de 42 ha et comprendra des zones variées :

1- Zone du « Parc des citoyens », appelée zone prioritaire

2- Zone de loisir, du sport et de la natation ;

3- Zone de promenade ;

4- Zone culturelle ;

5- Zone sportive ;

6- Zone de détente ;

7- Zone de services ;

8- Zone de sureté et sécurité communément appelée base nautique.

Outre la forte mobilisation des cadres de l’Habitat, cette cérémonie a connu également la présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Bernard Goumou, de certains membres du gouvernement et le partenaire RIO TINTO qui a accepté d’accompagner ce projet qui est une première dans notre Pays.

