Opposé au troisième mandat d’Alpha Condé, militant engagé de l’Union des Forces démocratiques de Guinée-UFDG, Roger Bamba a été arrêté et emprisonné par le régime déchu d’Alpha Condé. Faute de soins, il est mort le 17 décembre 2020.

Deux ans après cette triste disparition, l’opposant Cellou Dalein continue de pleurer son homme : » Il y’a deux ans, jour pour jour, que Roger Bamba, arrêté et détenu arbitrairement par le régime d’Alpha Condé, décédait en prison faute de soins« , poste-t-il sur sa page Facebook.

Cellou dit avoir perdu un soldat politiquement parlant : »La disparition de cet infatigable combattant de la liberté continue de nous plonger dans une douleur indescriptible tant le vide qu’il laisse derrière lui est abyssal« .

Plus loin, l’ancien Premier ministre de Lansana Conté poursuit : »Le seul tort de ce militant dévoué de l’UFDG aura été de se donner entièrement pour l’avènement dans son pays d’une société respectueuse des règles et des principes de la démocratie et de l’Etat de droit. »

Quoique regrettable, Cellou trouve nécessaire de lui rendre hommage : »C’est en cela que son décès pour ces motifs commande que nous lui rendions toujours hommage en poursuivant jusqu’à la victoire la lutte que nous menons pour l’avènement d’une société plus juste et démocratique dans notre pays.,

A la famille que Roger a laissée derrière, M.Diallo adresse un message de soutien : » Je réitère toute ma compassion à son épouse Christine et à ses enfants qui font preuve d’un courage extraordinaire.

Nous continuerons de prier pour le repos de son âme et pour le triomphe de ses idéaux. »