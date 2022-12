La commune de Kaloum sera bientôt dotée d’un Parc des citoyens de Conakry. Le projet est une initiative du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, en partenariat avec le Groupe Rio Tinto.

C’est le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr. Bernard Goumou, qui a procédé à la pose de la première pierre de cet espace de loisirs et de détente, ce vendredi 16 décembre 2022 à la plage Titanic dans Kaloum.

On notait la présence du du Ministre Secrétaire Général à la Présidence, le Colonel Amara Camara, du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence, Djiba Diakité et de quelques membres du gouvernement.

Cette initiative s’inscrit dans le Projet du parc urbain qui a été déclaré Projet d’intérêt national par le décret du 17 septembre 2022. Il vise à améliorer le cadre de vie des habitants de la capitale et à renforcer l’attractivité de la ville de Conakry.

Ce parc qui s’étend sur 13 hectares, comportera des espaces verts, sportifs, de loisirs pour les enfants, des salles de lecture. C’est un espace qui permettra aux citoyens de pratiquer de nombreuses activités tout en profitant du bord de mer dans un environnement agréable.

Les travaux seront exécutés dans un délai d’un an.

Le Premier ministre a, au nom du Chef de l’Etat, apprécié cette initiative « qui va permettre aux citoyens de Conakry et particulièrement aux personnes âgées d’avoir un espace de détente ».

Pour cela, il a insisté sur le respect du délai contractuel afin que cet espace soit livré à temps.

Le chef du gouvernement a enfin remercié les uns et les autres pour leur implication à la réussite de ce projet.

