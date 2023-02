L’artiste ivoirienne Josey a tenu son concert au Palais de Culture de Treichville. Dans cet édifice plein de monde, l’auteur du célèbre tube « Diplôme », a profité de cette atmosphère festive pour parler à l’international Sergey Dié avec qui elle partage une vie sentimentale depuis huit bonnes années :

“Huit ans d’amour sincère et deux beaux enfants, avant eux, je pensais que je n’allais pas avoir d’enfants, tu sais, je sais mais aujourd’hui tu m’as donné deux beaux garçons super intelligents. Je voudrais te dire MERCI pour ça. Quand tu es entré dans ma vie, j’étais toute seule à gérer ma carrière, aujourd’hui tu me soutiens dans ma carrière mieux que personne ne l’aurait faite auparavant, et je voudrais te dire MERCI pour ça aujourd’hui car tu fais ma fierté, devant tout le monde je voudrais que tu saches que je t’aime. Quand tu es venu dans ma vie, je chantais déjà, j’avais une carrière qui fonctionnait déjà donc j’avais déjà mon argent, sache que je ne suis pas avec toi pour ton argent, je suis avec toi parce que je t’aime mon amour. Et je voudrais que tu saches que me concernant, il n’y a rien qui me fera te laisser tomber. Je t’aime bébé. ”