Les Sénégalais se sont réveillés ce dimanche avec une triste nouvelle. Un accident mortel s’est produit à Kaffrine. Selon le bilan provisoire, plus de 40 personnes ont perdu la vie et 87 autres blessées.

Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus, présentons nos très sincères condoléances à leurs proches éplorés et à tous les Sénégalais et prions pour le repos miséricordieux de leur âme ainsi qu’un prompt rétablissement des blessés.

Selon des sources officielles datant de 2020, il est enregistré chaque année au Sénégal plus de 4 000 accidents de la circulation qui occasionnent plus de 600 morts et des dégâts matériels estimés à 74 milliards de FCFA. Ces statistiques ne tiennent pas compte des accidents de motocycles et autres moyens informels de transport.