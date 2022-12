Le 09 décembre 2022, les populations de Conakry apprendront de belles choses lors de la 4è édition de la Grande nuit du Conte. L’événement aura lieu au chapiteau de Palais du Peuple.

L’organisateur, Moussa Doumbouya, connu sous l’appellation “Petit Tonton » annonce de belles choses au public: «On en a choisi trois suite à un jeu qu’on a organisé sur les réseaux sociaux, en demandant aux gens de mettre en commentaire d’un post, le nom du quartier dans lequel ils souhaiteraient qu’on organise ces veillées. Les trois premiers les plus cités ont été Sangoya, Nongo et Kipé. De là, est parti un partenariat avec le Réseau des maisons des jeunes de Guinée », dit-il chez guineenews.

Notre source ajoute que le Mali à travers son grand conteur, Dahi(Dogon) viendra agrémenter cette soirée.