Après des injonctions de poursuite judiciaire contre Mohamed Mara, journaliste à Hadafo média, le FNDC condamne et brocarde le ministre de la justice.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est avec désolation que la Coordination Nationale du FNDC a appris dans la soirée de ce jeudi, les « injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour des faits de diffamation et d’injures» du ministre de la justice et des droits de l’Homme , Alphonse Charles Wright, contre le journaliste du groupe Hadafo Médias, M. Mohamed Mara.

Attaché à la protection et à la promotion de la liberté d’expression et des libertés publiques, le FNDC condamne fermement le zèle éhonté de M. Alphonse Charles Wright et dénonce vigoureusement l’instrumentalisation de la justice guinéenne pour des fins personnelles.

Le FNDC apporte son soutien inlassable au journaliste Mohamed Mara et au groupe Hadafo Medias.

Face aux dérives autoritaires, le FNDC invite les journalistes guinéens à plus de solidarité et à un constant engagement pour la défense des acquis démocratiques.

Conakry, le 09 février 2023

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

La Coordination Nationale