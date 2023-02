Ce jeudi, 9 février 2023, le ministre de la justice et des Droits de l’Homme a donné des injonctions de poursuivre le journaliste et chroniqueur Mohamed Mara pour des propos diffamatoires et injurieux. Cela fait suite à l’actualité liée à sa tournée à l’intérieur du pays.

Sur sa page Facebook, le journaliste a qualifié cette affaire de « ridicule » avant de demander à ses confrères journalistes d’utiliser au moins une bonne photo de lui au cas où ils voudraient traiter journalistiquement cette affaire.