Le président de l’UFDG Cellou Dalein est en séjour à Luanda capitale angolaise.

Lors d’un meeting géant qu’il a tenu dans un espace public de ce pays, l’opposant guinéen a drainé une marée humaine.

« J’ai animé, ce dimanche 5 mars, au complexe sportif de Cidadela, à Luanda, un meeting qui a mobilisé près de 10.000 guinéens« , dit-il.

Il a profité de cette occasion pour remercier le réalisateur du gigantesque siège : »À cette occasion, j’ai réitéré mes félicitations aux responsables et militants du Parti pour le bâtiment R +3 édifié au cœur de la capitale angolaise pour servir de siège à l’UFDG et aussi pour leur présence massive à ce meeting mémorable. »

Aussi, il a saisi cette occasion pour inviter ses militants à répondre à l’appel à manifester le 09 mars prochain. « J’ai saisi cette opportunité pour lancer un appel à tous les guinéens épris de paix et de démocratie à participer à la manifestation pacifique appelée par les Forces Vives de Guinée ( FVG) le 9 mars 2023 dans le Grand Conakry« .

« J’ai ensuite salué et remercié les compatriotes non membres de l’UFDG qui sont venus nombreux honorer de leur présence cette cérémonie marquant la fin de mon séjour en Angola avant d’exhorter tous les participants à œuvrer pour la consolidation de l’unité nationale et la promotion de la solidarité et de la fraternité entre tous les guinéens où qu’ils se trouvent« , conclut l’ancien Premier ministre sous Lansana Conté.