Les Forces vives de Guinée projettent d’organiser une manifestation pour un retour à l’ordre constitutionnel et les respect des droits de l’Homme.

Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) est plus que jamais engagé à faire partir la junte militaire du pouvoir.

Sur son compte twitter, l’ancien Premier ministre a laissé un message pour mobiliser les gens à y répondre la massivement.

« Répondons massivement à l’appel à la manifestation pacifique des FVG le 9 mars 2023 pour exiger: le retour à l’ordre constitutionnel, le respect des droits et libertés. Levons-nous pour rendre possible notre aspiration à une Guinée libre et prospère« , écrit-il.

Il faut noter que c’est depuis la Côte d’Ivoire que Sidya Touré où il séjourne il y a longtemps a lancé cet appel.