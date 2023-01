Il y a quelques jours, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo séjournait au Libéria. Après avoir tenu un meeting géant avec les partisans et sympathisants de sa formation politique, l’opposant quitte la capitale pour une autre destination.

Sur sa page Facebook, il laissé un message qui donne les détails sur ce séjour :

« Je quitte aujourd’hui Monrovia après un séjour fructueux de 5 jours dans la capitale libérienne.

Au cours de ce séjour, j’ai eu le plaisir d’animer un meeting mémorable le dimanche 22 janvier au stade ATS de Monrovia, de m’entretenir avec les représentants de l’UFDG et d’autres partis politiques guinéens ainsi qu’avec des associations formées par des compatriotes vivant au Libéria.

J’ai aussi eu le privilège de m’entretenir avec Mme Ellen Johnson Sirleaf, l’ancienne Présidente du Libéria et M. Georges Weah, l’actuel Président.

Je tiens à remercier chaleureusement les deux Présidents, les responsables de l’UFDG et tous mes frères et sœurs guinéens et libériens qui ont contribué à rendre cette visite utile et agréable. »