Des cadres récemment nommés ont prêté serment devant le Président de la Transition le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, ce mardi 24 janvier 2023 dans la Salle des banquets du Palais Mohammed V.

Démontrant son engagement, renforcer et redynamiser le personnel des services publics en vue de produire des résultats satisfaisants, le Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, a placé sa confiance sur ces nouveaux cadres civils et militaires.

Au nombre de 46, ces nouveaux promus se sont engagés par un serment solennel devant le Chef de l’État à remplir correctement les charges liées à leurs fonctions dans leurs services respectifs, en vertu des dispositions de la Charte de la Transition et dans le respect strict de la vision du Président de la Transition.

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du Premier Ministre Chef du Gouvernement, du Ministre Secrétaire Général et Porte-Parole de la Présidence et de quelques membres de l’équipe gouvernementale.

Après la séance de prestation de serment, le Président de la Transition le Colonel Mamadi Doumbouya s’est adressé aux nouveaux commis de l’État pour leur rappeler le sens et le poids de cette phase décisive qu’ils viennent de franchir. La prestation de serment ne doit pas seulement être pris par eux comme un simple acte, mais plutôt comme une opportunité de se mettre au service de leur pays et de le servir loyalement et dignement, a-t-indiqué.

Il a ensuite évoqué le devoir sacré de redevabilité qui incombe à chacun et à tous ces nouveaux commis de l’Etat. Le Président de la Transition a enfin exhorté les nouveaux cadres promus à faire en sorte de meriter la confiance placée en eux, en produisant les résultats escomptés pour les intérêts exclusifs du peuple de Guinée.

Les nouveaux commis de l’État ont été également appelés à renforcer le capital humain au sein de l’Administration publique à travers leurs départements ministériels : de la Pêche et de l’Economie Maritime, de l’Environnement et du Développement durable, du Plan et de la Coopération Internationale, du Commerce, de l’Industrie et des PME, du Budget, du Plan et de la Coopération Internationale ainsi que de l’état-major général des Armées.

