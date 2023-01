๐“๐ž๐ง๐ฎ๐ž๐ฌ ๐œ๐ž ๐ฃ๐ž๐ฎ๐๐ข ๐Ÿ๐Ÿ” ๐ฃ๐š๐ง๐ฏ๐ข๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘, ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐œรฉ๐ซรฉ๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐ž ๐๐ž ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ๐ฌ ๐๐ž ๐ƒ๐ข๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐‘๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž๐ฌ ๐‡๐ฎ๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐ฌ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐ž๐ญ ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ญ ๐ž๐ญ ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ž ๐ฅ’๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ฅ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐ง๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ๐ฅรจ๐ซ๐ž๐ฌ ๐๐ฎ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรจ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ, ๐๐ž๐ฌ ๐“รฉ๐ฅรฉ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™ร‰๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž ๐๐ฎ๐ฆรฉ๐ซ๐ข๐ช๐ฎ๐ž.

Au titre de la premiรจre cรฉrรฉmonie, Monsieur Bakary CONDE jusque lร Chef de Division des Ressources Humaines du MPTEN, a passรฉ le tรฉmoin ร Monsieur Mohamed Lamine SYLLA Chef de Division des Ressources Humaines entrant du MPTEN.

Au titre de la deuxiรจme cรฉrรฉmonie, Madame Salรฉmatou CONDE et Madame Hassatou Louba DIALLO, nommรฉes respectivement Conseillรจre Chargรฉe des Questions ร‰conomiques, Postales et de la Prospective et Conseillรจre Chargรฉe de Missions ont รฉtรฉ installรฉes dans leurs nouvelles fonctions ce jeudi 26 janvier 2023.

Les cรฉrรฉmonies ont รฉtรฉ prรฉsidรฉes par Monsieur le Chef de Cabinet du MPTEN en prรฉsence de plusieurs cadres du dรฉpartement et des proches des nouveaux promus.