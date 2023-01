En marge des travaux du campus tour 2023, Dre Diaka SIDIBÉ, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a inauguré ce vendredi, 27 janvier 2023, à l’ISSMV de Dalaba, un bloc pédagogique en présence des cadres du MESRSI, des autorités universitaires et communautaires.

Ce nouvel édifice dénommé « Bloc Dre Diaka SIDIBE » est composé de 13 salles de classe, 3 bureaux et 22 toilettes et servira de cadre d’apprentissage et de travail aux étudiants et enseignants-chercheurs de l’ISSMV de Dalaba.

La construction de ce bloc pédagogique s’inscrit dans le cadre du projet d’extension et de réhabilitation des institutions d’enseignement supérieur et institutions de recherche scientifique, engagé par le département sur instruction du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Dans leur discours de bienvenue et de reconnaissance à la délégation, les autorités universitaires, communales et estudiantines, ont dressé à tour de rôle le bilan réalisé et l’accompagnement sans faille du Ministère dans l’amélioration du cadre de travail et d’apprentissage.

En réponse aux doléances faites par les étudiants, Madame la Ministre s’est montrée plus déterminée dans la modernisation des infrastructures et équipements dans les IES publiques du pays afin d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur guinéen.

Pour finir, Madame la Ministre a exprimé toute sa satisfaction pour l’attention des autorités de Dalaba dont elle et sa délégation bénéficient depuis leur arrivée.

Cette cérémonie a pris fin par la remise d’un satisfecit à Madame la Ministre de la part des autorités universitaires en guise de reconnaissance des multiples réformes engagées par son département, et la visite de quelques salles du nouveau bloc pédagogique.

