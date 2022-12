Nous venons de l’apprendre, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a signé ce lundi, 19 décembre 2022, une convention cadre avec la société PAYCARD SA.

« Ce partenariat a pour but de dématérialiser le paiement des bourses d’entretien des étudiants guinéens via un compte unique sur la plateforme PAYCARD« , écrit le service de communication et des relations publiques.

« Les étudiants bénéficieront gratuitement de l’octroi des cartes électroniques pour leurs différentes transactions« , poursuit-il.

« Mme Fatou Diarra, Directrice générale de la société PAYCARD a remercié le MESRSI pour l’aboutissement de ce processus en faveur des étudiants guinéens. Cette structure locale s’engage à faciliter toutes les procédures aux bénéficiaires et à faire de l’innovation, une réalité dans le système de paiement des bourses », s’engage la Directrice générale de cette société.

« Au nom de Madame la Ministre, Dr Facinet CONTE, Secrétaire Général du département s’est réjoui de cet accomplissement qui est une avancée majeure pour la modernisation des Institutions d’Enseignement Supérieur. A travers la Direction Générale de l’Innovation, le MESRSI vient de résoudre l’épineuse question de la sécurisation des bourses d’une part, et accorder des facilités de paiement aux étudiants d’autre part.

Dr Facinet CONTE a souligné l’importance de cette initiative et a exhorté tous les étudiants et autorités administratives à se donner la main afin d’intégrer le concept du digital dans leurs actions au quotidien », déclare-t-il.

Les responsables des universités publiques ont pris part à cet événement : » Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs Recteurs et Directeurs généraux des IES ainsi que des étudiants »