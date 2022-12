Pour la campagne agricole 2022, le Président de la Transition et des ministres ont cultivé de vastes espaces rizicoles. Après la récolte, Mamady Doumbouya et ces ministres ont décidé d’octroyer leurs moissons aux cantines scolaires.

« Le Président de la République, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA manifeste une fois de plus sa solidarité à la Refondation Verte en reversant toute sa récolte et la moitié de celle des Ministres aux cantines scolaires sur toute l’étendue du territoire national« , a fait savoir le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.

Selon la même source, cette initiative du Président s’inscrit dans le cadre de l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le Chef de l’Etat ainsi que chaque membre du Gouvernement ont cultivé 50 ha pour soutenir et accompagner la Refondation Verte enclenchée au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sous le leadership du Ministre Mamoudou Nagnalen BARRY.