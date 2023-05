Les Forces Vives de Guinée (FVG), une coalition constituée par plusieurs organisations politiques et sociales, ont annoncé à travers un communiqué l’organisation de marches pacifiques et citoyennes pour les jours 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mai 2023 dans le Grand Conakry et à l’intérieur du pays. Les itinéraires de ces marches seront communiqués ultérieurement en fonction des localités.

Ces manifestations ont pour objectif d’exiger plusieurs mesures de la part des autorités guinéennes. Les organisateurs demandent l’arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs politiques et de la société civile, ainsi que l’application sans délai des décisions du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Addis-Abeba. La CEDEAO avait alors exigé des autorités guinéennes l’organisation d’un dialogue inclusif et crédible avec les Forces Vives de la Nation pour définir de manière consensuelle les conditions du retour à l’ordre constitutionnel.

Les Forces Vives de Guinée demandent également la levée de la suspension des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour respecter la Charte de la Transition et les engagements internationaux de la République de Guinée. Enfin, elles exigent l’arrêt des violations récurrentes du Code des marchés publics par l’octroi massif de marchés de gré à gré à des soutiens de la junte favorisant ainsi la corruption et l’enrichissement illicite de la classe dirigeante.

Les Forces Vives de Guinée appellent la population du Grand Conakry et de l’intérieur du pays à se mobiliser massivement à partir du 10 mai 2023 pour faire de ces manifestations pacifiques une véritable réussite en faveur de la démocratie, de l’État de droit et de la restauration des droits et libertés des citoyens.

Ce communiqué a été publié ce 03 Mai 2023 à Conakry par LES FORCES VIVES DE GUINÉE.