Chers camarades !

C’est avec une réelle stupéfaction que nous apprenons ce matin le kidnapping barbare et honteux, de notre frère, ami et allié Ousmane Sonko par les forces de l’ordre, alors qu’il se rendait librement et sans résistance à une convocation de la justice sénégalaise.

Cette énième provocation du régime du Président Macky Sall à l’endroit des coalitions sénégalaises luttant pour la démocratie et l’alternance, sous la conduite du PASTEF, traduit à n’en plus douter une certaine frilosité des forces rétrogrades pullulant çà et là à Dakar et à Navarres, s’échinant à creuser le tombeau de la démocratie au Sénégal en s’accrochant désespérément à un hypothétique rêve de troisième mandat pour un Macky Sall de plus en plus méconnaissable.

Le Président Ousmane Sonko, en sa qualité de membre fondateur de notre Coalition, l’Inter-Africaine Progressiste (IAP) peut résolument compter sur le soutien constant et infaillible de notre parti le MPDG en ces moments difficiles de sa lutte pour un Sénégal plus démocratique et plus souverain.

L’aspiration de la jeunesse africaine à un destin plus maîtrisé, à une Histoire plus assumée, au sein d’une Afrique totalement décomplexée et respectée, reste inaliénable et irréfragable.

Le crépuscule des régimes fantoches pointe à l’horizon tandis que l’aurore d’une Afrique nouvelle se lève désormais à travers une révolution intelligente menée par une nouvelle génération héritière de la fougue impétueuse des pères fondateurs.

Force au Camarade Ousmane Sonko !

Force à la jeunesse africaine du Sénégal !

Gloire à l’Afrique !

Conakry, le 16 mars 2023.